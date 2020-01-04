أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 4 يناير 2020م

التاريخ: 04-يناير-2020 فى : أخبار 96 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة:

* تجدد الصراع في بورتسودان ووفاة وإصابة العشرات السوداني:

* مصرع (9) أشخاص وإصابة (97) آخرين في مواجهات قبلية ببورتسودان

* المباحث تخاطب النيابة لمداهمة (اوكار) سرية لكبار تجار العملة

* القوات البحرية تنقذ (يختاً) أمريكياً من الغرق بالبحر الأحمر

* تدوين (500) بلاغ ضد مسؤولين في النظام السابق Advertisements المجهر السياسي: * مصرع (9) وإصابة (60) في اشتباكات قبلية تجددت ببورتسودان

* (حميدتي) و(حمدوك) يشاركان في مراسم تشييع ودفن شهداء طائرة الجنينة الرأي العام:

* (8) قتلى وعشرات الجرحى في تجدد للاشتباكات ببورتسودان

* حمدوك وحميدتي يسعيان لإقرار وثيقة ملزمة لأطراف أحداث الجنينة

* الدار:

* تشييع شهداء طائرة الجنينة في موكب مهيب

* تجدد الحملات على تجار العملة وسط الخرطوم

* العثور على جثة طفل هيكل عظمي

* أسر نزلاء كوبر من رموز الإنقاذ يزورونهم بمناسبة الاستقلال

* شرطي مرور يدون بلاغ في مواجهة فتاة لمحاولتها دهشه

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان القرآن الكريم للأساس والتاريخ للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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