“ستروا جثث الشيطان الأكبر”… خليفة سليماني يوجه رسالة نارية إلى أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توعد القائد الجديد لـ”فيلق القدس” الإيراني، إسماعيل قاآني، الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مقتل قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني، الذي اغتاله الجيش الأمريكي في مطار بغداد، صباح أمس الجمعه.

وحسب وسائل الإعلام الإيرانية، قال قاآني في أول تصريح له بعد تعيينه: “اصبروا قليلا وسترون بأم أعينكم بقايا جثث الشيطان الأكبر في الشرق الأوسط”.

وعين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، يوم أمس الجمعة، العميد إسماعيل قاآني قائدا جديدا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، خلفا لقاسم سليماني الذي أغتيل بضربة أمريكية فجر اليوم في بغداد.

وأفادت وكالة “إرنا” بأن “المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يعين العميد إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس في الحرس الثوري”. وقال خامنئي، في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية، إن “أهداف فيلق القدس ستبقى كما كانت في زمن قيادة الشهيد سليماني”.