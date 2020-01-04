المركزي يسمح لشركات الذهب بتصدير (70)% من إنتاجها

الخليج 365 :

قرر بنك السودان المركزي، السماح للشركات العاملة في إنتاج الذهب بتصدير 70% من المتبقي من الإنتاج، وذلك بعد خصم الزكاة والعوائد الجليلة وأرباح الأعمال عيناً، على أن يتم بيع متبقي النسبة 30% الأخرى للمركزي أو من يفوضه.

وأوضح منشور صادر عن المركزي يوم الجمعة، بأنه يجب على المصارف تنفيذ عمليات صادر الذهب لشركات الامتياز والشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين والصغيرة وفق ضوابط، وذلك بأن يتم استرداد الحصيلة والاحتفاظ بها في حسابات خاصة بتلك الشركات داخل السودان لاستخدامها في أغراض متعددة.

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وطلب من شركات الامتياز تقديم كشوفات حساب للمركزي “الإدارة العامة للأسواق المالية” خلال 30 يوماً من نهاية كل سنة مالية توضح فيه المبالغ المودعة في حساباتها بالمصارف وتفاصيل الاستخدام والأرصدة المتبقية.

وشدد المنشور على المصارف لعدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر الذهب بواسطة الشركات أعلاه، إلا بموجب موافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي، وعليها أيضاً مد بنك السودان المركزي– إدارة الذهب والاحتياطيات بالإدارة العامة للأسواق المالية براجعة شهرية لصادر الذهب الحر وفقاً للنموذج المعد لذلك، وكشف شهري لحساب حصيلة صادر الذهب الحر.

وألغى المنشور المنشورات التي تتعلق بضوابط شراء وتصدير الذهب، وتعديلات ضوابط شراء وتصدير الذهب، وسياسات شراء وتصدير الذهب