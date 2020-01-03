أمير كمال يشترط لتجديد تعاقده مع المريخ

علمت مصادر، أن قائد فريق الكرة بنادي المريخ وضع شروطاً على طاولة مجلس الإدارة مقابل تجديد تعاقده، بموافقة إدارة النادي على اطلاق سراحه في حال حصوله على عرض احتراف خارجي.

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وما يجدر ذكره بحسب صحيفة آخر لحظة، أن أمير كمال سيوقع على عقد يمتد لعامين وأن قيمة المالية تبلغ ملياري جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)