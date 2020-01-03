الهلال يضع المعتصم واسكندر على طاولة الاعارة

التاريخ: 03-يناير-2020 فى : رياضة 2 مشاهدة كشف مصدر عالي الثقة أن مجلس إدارة نادي الهلال قد وضع الثنائي المدافع محمد المعتصم والمهاجم الشاب اسكندر صمويل على طاولة الإعارة خلال التسجيلات الشتوية التي انطلقت أمس، ويتوقع بحسب صحيفة آخر لحظة، أن يوافق النادي على طلب هلال كادوقلي بإعارة اسكندر، فيما يبدو عودة المعتصم إلى فريقه السابق الأهلي عطبرة واردة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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