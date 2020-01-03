الطاقة والتعدين: انجلاء أزمة عمال شركات البترول

التاريخ: 03-يناير-2020
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أنهى اتفاق وقعته وزارة الطاقة والتعدين مع لجنة العاملين بالنفط، أزمة عمال شركات البترول الذين كانت تتعاقد معهم إحدى الشركات الأمنية بعقود من الباطن.
وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان لمصادر أمس، إن الاتفاق نص على فك الارتباط مع شركة (بترونيدز) التابعة لجهاز المخابرات العامة، إلى جانب تحسين المعيشة والأجور وشروط الخدمة والنظر في استيعاب الكوادر الفنية والإدارية لشركات التشغيل.
وأكد الوكيل بحسب صحيفة آخر لحظة، التوقيع مع ثلاث شركات هي (ثري بي ال) والشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول وشركة (سنتر ويد) بغرض تشغيل وإدارة العمالة للشركات العاملة في مجال البترول.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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