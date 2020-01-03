لجنة المعلمين تدفع بعضويتها إلى (إزالة التمكين)

التاريخ: 03-يناير-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة دفعت لجنة المعلمين بـ(14) عضواً من كوادرها إلى لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وأوضح رئيس اللجنة يسن عبد الكريم لمصادر أمس، أن الهدف من الخطوة تمثيل لجنة مصغرة توطئة لتكوين جسم شرعي، ونوه عبد الكريم بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أنهم لم يتسلموا رداً من اللجنة حتى الآن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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