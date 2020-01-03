وزير الري: النظام البائد استغل برنامج “حصاد المياه”

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، أ.د. ياسر عباس، إن برنامج حصاد المياه الذي تبناه النظام البائد لم يُستغل بالصورة الأمثل، وتم استغلاله لأغراض سياسية أكثر منها خدمية، وتمسك بضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين.

وأكد الوزير لدى مخاطبته الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الذي انعقد بالوزارة بحسب (شبكة الشروق) الخميس، أهمية إعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تُحدد العلاقات الرأسية والأفقية بين المركز والولايات، فيما يلي إدارة المياه والمشروعات.

وقال عباس إن نصيب السودان من اتفاقية مياه النيل، البالغ 18.5 مليار متر مكعب في السنة، لم يستغل منه 6 مليار متر مكعب سنوياً.

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وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه وزارته، تتمثل في كيفية بناء منشآت حصاد المياه وإدارتها بصورة مستدامة، وإعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين المركز والولايات، إضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة في المرحلة المقبلة وجعل العمل فى الوزارة جاذباً بالذات لشباب المهندسين.

وكشف عن تشوهات وصفها بالكبيرة في الهياكل والمرتبات، وشدد على ضرورة مراجعتها وعلاجها بالسرعة المطلوبة.

وناقش الاجتماع الاستشاري التوصيات التي خرجت بها الورشة القومية التي نظمتها الوزارة في الفترة من 30-31 ديسمبر الماضي بعنوان “تخطيط وإدارة الموارد المائية في السودان الفرص والتحديات”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)