البرهان يزور مصابي أحداث الجنينة بالسلاح الطبي

قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، القائد العام للقوات المسلحة يوم الجمعة، بزيارة الجرحى والمصابين في أحداث مدينة الجنينة الأخيرة، وذلك في مستشفى السلاح الطبي التابع للجيش في مدينة أمدرمان.

وتفقد البرهان بحسب (شبكة الشروق)، أحوال المصابين، واطمأن على الخدمات الطبية والعلاجية التي قدمت لهم، متمنياً عاجل الشفاء ودوام الصحة.

وفي السياق قدم البرهان واجب العزاء لأسرتي الشهيدين، العميد ركن طيار عمر أحمد عبدالله بأمدرمان، والرائد ملاح جوي فتح الرحمن سعد علي بمدينة بري.

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ورافق البرهان وزير مجلس الوزراء، عمر مانيس ووزير الدفاع، الفريق أول ركن جمال عمر، وعدد من قيادات وضباط القوات المسلحة.

وترحم البرهان عقب أدائه والوفد المرافق له صلاة الغائب بمجمع البشير بأمدرمان بعد صلاة الجمعة،على أرواح الشهيدين وشهداء الطائرة العسكرية، سائلاً الله أن يتقبلهم جميعاً بقبول حسن ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأن يلهم أسرهم وذويهم وأصدقاءهم وزملاءهم الصبر وحسن العزاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)