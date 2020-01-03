حميدتي وحمدوك يواصلان جهودهما لاحتواء أحداث الجنينة

واصلت اللجنة العليا لمجلسي السيادة والوزراء بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء، د.عبدالله حمدوك، جهودها من أجل تسوية تداعيات الأحداث في غرب دارفور والتوصل لحلول نهائية.

وأكد والي ولاية غرب دارفور المكلف، اللواء ركن عبد الخالق بدوي، في تصريحات صحفية بحسب (شبكة الشروق) يوم الجمعة، تواصل جهود اللجنة من أجل تسوية تداعيات الأحداث والتوصل لحلول نهائية بشأنها لرتق النسيج الاجتماعي، واستتباب الأمن وتعزيز الاستقرار المستدام بالولاية.

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وأوضح أن اللجنة التقت وفدين من قبيلتي المساليت والعرب كلاً على حدة، بهدف جمعهما مع بعض للتوافق على وثيقة تلزم كل الأطراف بالتعايش السلمي وإقرار الاستقرار في الولاية.

وأشار الوالي إلى أن القوات التي وصلت الولاية انتشرت في ربوعها لمنع حدوث أي تفلتات، وأن مفوضية العون الإنساني وشركاء ولاية غرب دارفور وديوان الزكاة بدأت في تقديم المساعدات العاجلة للمواطنين الذين نزحوا من منطقة الأحداث، مؤكداً استقرار الأوضاع الكامل بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)