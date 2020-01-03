عاجل| مقتل وإصابة العشرات في اشتباكات قبلية بالخرطوم

الجمعة 3 يناير 2020 كتب محمد امين قالت لجنة اطباء السودان المركزية، أن 8 اشخاص قتلوا واصيب أكثر من 60 في استباكات بمدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر. واعلنت لجنة أمن الولاية فرض حظر التجوال في المدنية من مساء اليوم وحتى صباح الغد. وتجددت الاشتباكات بين قبليتي البني عامر والنوبة اليوم على خلفية حادثة احد ابناء النوبة (الخميس) الماضي. وقال شهود عيان ان السلطات نشرت المئات من قوات الجيش وقوات الدعم السريع في المدينة، واتخذت اجراءات احترازية تخوفا من تمدد الصراع.





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