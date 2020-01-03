مغرد قطري يفجر مفاجأة صادمة ويشكك بحقيقة وفاة نجوى قاسم بشكل طبيعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أثار الرحيل المفاجئ للإعلامية والمذيعة اللبنانية نجوى قاسم اليوم الخميس، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وشكك المغرد القطري الشهير “بوغانم”، بحقيقة وفاة نجوى قاسم، مستذكراً حادث وفاة الفنانة اللبنانية سوزان تميم التي قتلت في دبي عن طريق قاتل مصري “مأجور” برتبة ضابط.

وتساءل “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”، هل وفاة #نجوى_قاسم طبيعية، أم بعدما قامت بالاستهزاء بالمتحدث باسم مليشيات خليفة حفتر أحمد المساري؟!وأضاف خاتماً تغريدته ” عموما الشخصيات الإعلامية والبارزة في الامارات غير محصنين من الاغتيالات “. المادة السابقة بروفيسور عُماني يتوقع سيناريو “مرعب” لمنطقة الخليج للرد على اغتيال سليماني

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