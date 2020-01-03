بروفيسور عُماني يتوقع سيناريو “مرعب” لمنطقة الخليج للرد على اغتيال سليماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نشر البروفيسور والأكاديمي العُماني الدكتور حيدر اللواتي، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، احد السيناريوهات لما وصفها بالمواجهة العسكرية المحدودة في منطقة الخليج بعد اغتيال أمريكا قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وقال “اللواتي” في تغريدة بــ”تويتر” إنّ “احد السيناريوهات للمواجهة العسكرية المحدودة في منطقة الخليج: محطات تكرير النفط تُقصف وتُدمر على طرفي الخليج ومعها محطات بتروكيماويات ومحطات تحلية المياه ومفاعلات تخصيب اليورانيوم، ومياه الخليج تتلوث والرياح تنقل الإشعاعات النووية نحو دوله”.واعتبر “اللواتي” أن “سليماني” قد “فاز” . المادة السابقة الخارجية الروسية: مقتل سليماني مغامرة تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة المقالة القادمة مغرد قطري يفجر مفاجأة صادمة ويشكك بحقيقة وفاة نجوى قاسم بشكل طبيعي

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