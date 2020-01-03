الخارجية الروسية: مقتل سليماني مغامرة تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تعتبر مقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة صاروخية أمريكية ببغداد خطوة مغامرة، ستؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة كلها.

وقال مصدر في وزارة الدفاع لوكالة “سبوتنيك”: “مقتل سليماني في ضربة صاروخية أمريكية بضواحي بغداد نعتبرها خطوة مغامرة ستؤدي لزيادة التصعيد في المنطقة كلها. سليماني خدم بإخلاص للدفاع عن المصالح الوطنية لإيران”.

وأضاف المصدر الروسي: “نعرب عن خالص التعازي للشعب الإيراني”.

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم، الجمعة، أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. المادة السابقة سالم زهران: الرد على اغتيال سليماني سيكون له زلزال قوي ورقعة المواجهة مفتوحة المقالة القادمة بروفيسور عُماني يتوقع سيناريو “مرعب” لمنطقة الخليج للرد على اغتيال سليماني

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