الخارجية اللبنانية: اغتيال سليماني انتهاك لسيادة العراق وتصعيد خطير ضد إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعتبرت الخارجية اللبنانية أن العملية الأمريكية، التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في بغداد فجر اليوم الجمعة، تصعيدا خطيرا من شأنه زيادة التوتر في المنطقة.

بيروت – سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان “اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس تصعيد خطير من شأنه أن يزيد التوتر في المنطقة”.

وأضاف البيان “لبنان يشجع دوما على تغليب منطق الحوار وضبط النفس والحكمة لحل المشاكل بدلاً من استعمال القوة والعنف في العلاقات الإقليمية والدولية”. المادة السابقة ضربة واحدة فقط !!.. بقلم اشرف خليل المقالة القادمة تفاصيل جديدة في قضية نجم المريخ سيف تيري

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