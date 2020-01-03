بعد اغتيال قاسم سليماني… هذا ما قاله بشار الأسد لحسن روحاني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعث الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، برقية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد اغتيال قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري قاسم سليماني.

وقال الأسد “لقد آلمنا وأحزننا نبأ استشهاد كوكبة من قادة المقاومة، وفي مقدمتهم اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، إثر عدوان أمريكي غادر وجبان”.

وأضاف الرئيس السوري “إن استشهاد هؤلاء القادة الذين أفنوا حياتهم خدمة لقضية المقاومة والدفاع عن الحق والشرف سيشكل منارة تضيء درب كل من سار معهم في هذا النهج، وسيعزز في نفوس الاجيال القادمة من المقاومين الشرفاء، أينما وجدوا، الإصرار والعزيمة على القيام بكل ما يلزم من أجل وضع حد للسياسات العدوانية التي تنتهك حقوق الشعوب وسيادة الدول، والتي دأبت الولايات المتحدة على انتهاجها في منطقتنا”.

وأشار إلى أن “دماء الشهداء ستزيد محور المقاومة قوة وتعاضدا وإصرارا على تحرير منطقتنا من الاحتلال والاستيطان ومصادرة حقوق الشعوب في أرضهم وثرواتهم”.

وختم قائلا “أعرب باسمي وباسم الشعب العربي السوري عن تضامننا الكامل مع الشعب الإيراني الصديق وعن خالص عزائنا ومواساتنا لأسر الشهداء، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهمكم الصبر والسلوان”.