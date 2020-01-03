أشتات من التسجيلات.. بقلم مأمون أبو شيبة

الخليج 365:

* قلق وتوجس يسود مواقع التواصل المريخية بشأن تسجيلات لاعبي الكرة.

* اللغط والجدل سيد الموقف وسط جماهير المريخ بشأن التسجيلات حول مستويات اللاعبين الذين تردد أنهم مرشحون للمريخ.

*الضبابية وعدم وجود خطة مبكرة لعملية الإحلال والإبدال جعلت جماهير المريخ تقف على قدم واحدة.

* الكثيرون في قمة القلق والانزعاج بسبب قصر فترة التسجيلات التي تختتم يوم الجمعة القادم.. وحاجة التسجيلات لأموال طائلة.

* تصلنا الكثير من الاستفسارات حول تسجيلات المريخ وعن اللاعبين المرشحين ونرد بأننا أجهل علماً من السائل..

* واضح إن تسجيلات المريخ لا زالت في بداية عملية الترشيحات وقد تكون لجنة التسجيلات قد حسمت أمر بعض اللاعبين المغمورين من الأندية الصغرى والذين لا يضمن أحد نجاحهم.

* تسجيل اللاعبين الجاهزين من أندية الممتاز خاصة غير المطلق سراحهم صعبة وشاقة للغاية وأسبوع واحد فقط قد لا يكفي لحسم المفاوضات ناهيك عن توفير ودفع الأموال.

* أما اللاعبون الأجانب إذا لم تكن قد جرت ترتيبات مبكرة بشأنهم فالأفضل نسيانهم لأن فترة ثلاثة أسابيع قد لا تكفي لاستجلاب لاعبين أجانب (جيدين) ناهيكم عن 7 أيام فقط.

* باختصار الفترة ضيقة للغاية وتسجيلات المريخ في رحم الغيب وما على الجماهير سوي رفع أياديها بالدعاء ليوفق الله لجنة تسجيلات المريخ في دعم الفريق بلاعبين ممتازين يشكلون إضافة قوية للفريق تمكنه من اجتياز الدور التمهيدي للبطولة الأفريقية إذا شارك فيها الموسم المقبل ولا يخرج الفريق من التمهيدي للمرة الرابعة على التوالي.

* الكثيرون يضعون أياديهم على مصير هداف العرب محمد عبدالرحمن والذي إذا تمت إعادته وتألق من جديد سيصبح مشروعاً استثمارياً كبيراً للنادي بعد أن أصبح الغربال مشهوراً ومعروفاً على النطاق العربي.

* لماذا لا تجدد رابطة قطر عرضها الأول للغربال مع وعد من المجلس بتسويقه متى ما تم طلبه.. فالغربال مشروع استثمار قد يدر أكثر من 300 ألف دولار إذا عاد للتألق مع المريخ.. واحسبوها صاح حتى لا تندمون عليه مثلما ندم عليه الهلال من قبل.

* نتمنى كل الخير للاعب التاج إبراهيم فهو لاعب يتمتع بأخلاق عالية وله إخلاص ووفاء نادر للمريخ.

* لا يوجد لاعب أفضل من كرنقو في الطرف الأيمن في الوقت الحالي بعد طرف الهلال أطهر الطاهر.. بل يتميز كرنقو على أطهر بالقوة والشراسة..

* كرنقو لاعب جاهز ومتمرس دولياً.. ولا زال يتمتع بالحيوية والنشاط وهو أصغر من نمر وأمير كمال.. والمقارنة بينه وبين مؤيد عابدين معدومة تماماً..

* التكت والتاج يعقوب ومحمود امبدة نرشحهم للإعارة.. أما المعارون الجس وداوود وحقار يمكن إطلاق سراحهم لأنديتهم الحالية.. ونؤيد اطلاق سراح شلش لهلال الأبيض.

* يبدو أن الهلال خطط مبكراً لحسم التسجيلات والدليل وصول المدافع المالي (اسسوكو) الخرطوم مع أول يوم في التسجيلات.

* الهلال يتفوق على المريخ بالامكانيات المالية وبها سيتمكن من اكمال ملف التسجيلات خلال 72 ساعة.

* الهلال سيشكل صداعاً رهيباً للمريخ خلال النصف الثاني من الموسم حول اللاعبين رمضان عجب والتش ومحمد الرشيد.. ونخشى أن يعاني المريخ من عدم تركيز هولاء اللعيبة خلال الفترة القادمة.

* قال لي فني متابع إن قائمة اللاعبين المفكوكين من أندية الممتاز تضم لاعبين أفضل من الذين تفاوض القمة على اطلاق سراحهم.. لكن القمة داقسة..!!

* نرجو من أقطاب المريخ تقديم أكبر دعم ممكن لمجلس المريخ لانجاح التسجيلات وحبذا إذا جاءت مبادرات من الأقطاب لإعادة القيد المبكر للثلاثي رمضان والتش وحمو حتى لا يفقدهم المريخ أو يفقد أحدهم على الأقل..

* نسأل الله التوفيق لمجلس المريخ لانجاح التسجيلات إلى أقصى حد ممكن.. والله الموفق.