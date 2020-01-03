غوتيريش قلق للغاية بسبب التصعيد الأخير الشرق الأوسط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرح فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للمنظمة الدولية، قلق للغاية بسبب التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.

جاء ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، مقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، في ضربة جوية لمطار بغداد فجر اليوم الحمعة، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضاف حق، أن “الأمين العام يكرس جهده باستمرار من أجل وقف التصعيد في الخليج، ويشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الحالي”.

وتابع “هذه لحظة يتعين فيها على القادة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. العالم لا يمكنه تحمل حرب أخرى في الخليج”.