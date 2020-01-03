التفاصيل الكاملة .. هلال الأبيض يرفض عرض المريخ ويُوافق على إنتقال الثنائي للهلال

الخليج 365 :

أعلن هلال الأبيض رسمياً رفض عرض نادي المريخ لضم مهاجمه محمد عباس، وكان قد تقدم المريخ بعرض يتضمن إعارة الصادق، شلش لهلال الأبيض، على أن يلتزم هلال الأبيض بتسديد أموال الصادق شلش مقابل الإعارة.

من جهته رفض هلال الأبيض العرض واشترط على المريخ تسديد أموال الصادق شلش، أو دفع المقابل المادي لهلال الأبيض “كاش”.

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وأجرى مدثر خيري اتصال اليوم “الجمعة” مع نائب رئيس نادي هلال الأبيض لكن تمسك نائب رئيس هلال التبلدي، بموقف ناديه لتصل المفاوضات إلى طريق مسدود.

بالمُقابل أجرى مجلس الهلال اتصالاً رسمي مساء أمس، بمجلس هلال الأبيض، وطلب الهلال ضم الثنائي الدولي المهاجم محمد عباس والمدافع وضاح.

وقال قيادي بهلال الأبيض: “وافقنا مبدئياً بعرض الهلال

وأخطرنا المسؤولين بالهلال أن يجتمعوا بنا مساء غداً السبت عقب وصول رئيس الهلال الكاردينال من مصر لإتمام الصفقة”.