أسرة أحمد الخير: لا تسوية مع الأمن والشعب لن يقبل بغير القصاص

التاريخ: 03-يناير-2020
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نَفَت أُسرة الشهيد أحمد الخير، تعرُّضها إلى ضغوطات للعفو عن أفراد جهاز الأمن الذين تمّت إدانتهم بتعذيب وقتل المعلم أحمد الخير.
وقال شقيق الشهيد، سعد الخير أمس، إنّ بيان جهاز الأمن الذي صدر عقب إدانة (29) من منسوبيه بالإعدام فيه تلميحٌ لإمكانية العفو، وذلك غير وارد إطلاقاً.
وأكد سعد وفقاً لمصادر أمس، عدم وجود اتصال من أية جهة للجلوس أو التفاوُض في هذه القضية، وشدد بأن الشعب السوداني لا يقبل بغير القصاص، وقال: “هو الأبرك والأرضى لله سبحانه وتعالى”.
وكانت قد انشرت بمَنَصّات التّواصُل الاجتماعي بحسب صحيفة الصيحة، أخبار تُشير لتدخل أمير دولة قطر للصُّلح بين جهاز الأمن السوداني وأسرة الشهيد، وكذلك لقاءات بين أسرة أحمد الخير وجهاز الأمن للوصول إلى تسويةٍ بين الطرفين، وهذا ما نفته الأسرة بشكلٍ قاطعٍ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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