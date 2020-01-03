مصادر تكشف تفاصيل اجتماع إسطنبول

كشف مصدر، تفاصيل اللقاء الذي تم بمدينة إسطنبول التركية وأمَّه كثير من الأتراك والسودانيين وأثيرت حوله كثير من الأحاديث.

وقال المصدر من إسطنبول، إن التجمع كان في حفل عشاء بأحد المطاعم بمناسبة شفاء د. الفاتح حسنين، وحضره أكثر من (400) شخص، وكان يتوقع أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضمن حضوره، إلا أن أمراً طارئاً حال دون مشاركته، وبعث من ينوب عنه، بجانب ممثل آخر عن والي إسطنبول. وشهد لاحتفال شخصيات رفيعة في الحكومة التركية وبعض رؤساء الجامعات والشركات ورجال الأعمال، إضافة للفريق الطبي الذي أشرف على علاج د. الفاتح ولفيف من الإعلاميين.

ونفى المصدر، أن يكون سفير السودان السابق بأنقرة يوسف الكردفاني الذي أقيل عقب الثورة، ضمن الحضور كما أثير، وأكد المصدر أن سفارة السودان بتركيا يديرها قائم بالأعمال.

يذكر أن الرئيس أردوغان أرسل طائرة إسعاف خاصة لنقل صديقه د. الفاتح حسنين من الخرطوم قبل أكثر من عامين لتلقي العلاج في إسطنبول، وذلك بعد أن زاره في منزله بالخرطوم ووجده طريح الفراش.

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وكان حفل العشاء بمناسبة تكريم د. الفاتح، وشكر لتركيا قيامها بتقديم العلاج للشيخ الثمانيني، وتخللته بعض كلمات البرتوكول والمجاملة، والإشادة بالعلاقات المتميزة التي تربط بين السودان وتركيا. ومن المقرر أن يعود د. الفاتح للسودان قريباً بعد تماثله للشفاء. وبحسب صحيفة الصيحة، فإنه تم تداول خبر عبر الوسائط عن اجتماع باسطنبول لقيادات بالحركة الإسلامية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)