تاور يشيد بشباب “الحرية والتغيير” بالقضارف

أشاد البروفسور صديق تاور عضو المجلس السيادي بشباب الحرية والتغيير بولاية القضارف ومبادراته التي جاءت سابقة ولايات البلاد والتي تمثلت في أسبوع التعايش السلمي الذي اشتمل علي البرامج والمعارض التي تدعم التعايش السلمي.

جاء ذلك لدي زيارته بحسب (سونا) اليوم، لولاية القضارف وقال أن زيارته لولاية القضارف جاءت بغرض الوقوف علي ماتم خلال اسبوع فعاليات السلام مثمنا دور الشباب الذي جسد أهداف الثورة من خلال المعارض والندوات والمحاضرات التي تمت خلال اسبوع التعايش السلمي مؤكداً دعمه في كافة المجالات معرباً عن سعادته بتفاعل شباب الثورة مع حكومة الولاية تحقيقاً لاستراتيجية حكومة الثورة.

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من جانبه أعرب والي القضارف المكلف اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم عن سعادته بحضور عضو المجلس السيادي البروفسور صديق تاور في ختام أسبوع التعايش السلمي بالقصارف سنداً للسلم، مشيراً لما حققه أسبوع التعايش السلمي من أهداف الثورة شاكراً للشباب مبادرته مؤكداً دعمه لمشاريع الشباب الرامية للاستقرار والتعايش السلمي بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)