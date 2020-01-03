وفد وسط دارفور يصل الجنينة للمشاركة فى تشييع شهداء الطائرة

استقبل الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان وفي حضور اللواء الركن عبد الخالق بدوي محمود والي غرب دارفور المكلف بقيادة الفرقة 15 مشاة بالجنينة بحسب (سونا)، صباح اليوم وفد ولاية وسط دارفور برئاسة الأستاذ حسين بخيت الأمين العام لحكومة الولاية والي وسط دارفور المكلف بالإنابة ورئيس الجهاز القضائي بالولاية مولانا شمس الدين أحمد محمد وممثل قائد الفرقة 21 مشاة زالنجي وممثل مدير الشرطة ورئيس النيابة العامة وعدد من القضاة والأعيان وذلك للمشاركة في تشييع ضحايا الطائرة المنكوبة بالقرب من مطار الشهيد صبيرة وتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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