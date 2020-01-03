الأمين العام لمجلس السيادة يشرف تغيير الحرس الجمهورى

جرت صباح االيوم الجمعة، مراسم تغيير الحرس الجمهوري أمام البوابة الجنوبية للقصر الجمهوري، بحضور ضيف شرف الاحتفال اللواء الركن أسامة الصديق جاد الله الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، وسط حضور كبير من المواطنين ومشاركة ضباط وضباط صف قادة لواء الحرس الجمهوري، وعدد من مسؤولي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم . وجاء الاحتفال متزامناً مع احتفالات البلاد بالذكرى الرابعة والستين لاحتفالات البلاد باعياد الاستقلال المجيد.

وتحرك طابور العرض من أمام بوابة الحرس الجمهوري على شارع الجامعة مروراً بحدائق الشهداء ثم اتجه إلى منصة الاحتفال الرئيسية لإلقاء التحية على قائد الحرس، العميد الركن عقيل عبدالله عبدالقادر، ومن ثم استعراض موسيقى فرقة موسيقى الحرس الجمهوري، وجرت مراسم تغيير الحرس حيث سلم الحرس القديم المهمة للحرس الجديد.

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ويعتبر الحرس الجمهوري في السودان بحسب (سونا)، من الوحدات العريقة التي تتمتع بسمعة طيبة شيدها أبناؤها من الضباط وضباط الصف والجنود السودانيين، الذين يتمتعون بانضباطهم العالي وأدائهم المتميز بمناطق العمليات ومن خلال طوابير الشرف التي تجرى لاستقبال ملوك ورؤساء الدول الصديقة التي تصل للسودان أو السفراء المعتمدين لدى الحكومة السودانية، أو من خلال العروض العسكرية التي تجرى في المناسبات المختلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)