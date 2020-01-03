استئناف المفاوضات بجلسة بين الحكومة وحركة عقار

التاريخ: 03-يناير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة استأنفت اليوم، مفاوضات منبر جوبا بين الحكومه الانتقالية وحركات الكفاح المسلح بفندق بالم افريكا، بعقد جلسة بين وفدي الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض الأستاذ محمد حسن التعايشي، ووفد الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار بحضورالوساطة من دولة الجنوب. Advertisements وتناولت الجلسة القضايا محل التفاوض بين الجانبين بحسب (سونا)، وتم رفع الجلسة علي أن يواصل الطرفان المفاوضات صباح غد السبت. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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