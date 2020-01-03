رئيس القضاء تحتسب اثنين من القضاة إثر سقوط طائرة انتنوف

أصدرت رئيس القضاء مساء أمس بياناً احتسبت فيه اثنين من القضاة والذين كانوا ضمن طائرة الأنتينوف التي سقطت يوم أمس قرب مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور.

واحتسبت صاحبة السعادة رئيس القضاء ونوابها ورؤساء الإدارات بالسلطة القضائية ورؤساء الأجهزة القضائية والأمين العام للمفوضية القومية للخدمة القضائية والسادة القضاة بمختلف درجاتهم والعاملون والشرطة القضائية عند الله تعالى المغفور لهما بإذن الله تعالى الشهيدين مولانا مجدي أحمد عبد العال ومولانا محمد مختار محمد الذين حدثت وفاتهما اليوم إثر حادث سقوط طائرة انتنوف بالجنينة.

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وترحمت مولانا رئيس القضاء بحسب (سونا)، على الشهداء سائلة الله أن يتقبلهم قبولا حسناً ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

ولا نقول إلا ما يرضي الله “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)