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هلال كادقلي يفاوض شرف الدين

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التاريخ: 03-يناير-2020

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هلال كادقلي يفاوض شرف الدين

دخل مجلس إدارة نادي هلال كادقلي في مفاوضات جادة مع المدرب الوطني المعروف شرف الدين أحمد موسى لقيادة الفريق في النصف الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.

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وتشير مصادر أن الخبير منح إدارة الأسود الضوء الأخضر لتولي الإدارة الفنية بالنادي، وبسحب صحيفة السوداني الدولية، ينتظر أن يكتمل الاتفاق خلال الساعات القادمة حتى يتسنى له الإشراف على فترة الانتدابات الحالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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