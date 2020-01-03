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الاتحاد الأفريقي يرفض طلب النجم التونسي

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التاريخ: 03-يناير-2020

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الاتحاد الأفريقي يرفض طلب النجم التونسي

رفض الاتحاد الأفريقي الطلب الذي تقدم به نادي النجم الساحلي بنقل مباراته المرتقبة أمام الهلال السوداني لحساب الجولة الرابعة من مجموعات رابطة الأندية الأفريقية أبطال الدوري التي ستقام يوم 11 يناير الجاري بـ”الجوهرة الزرقاء” في أم درمان.

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يذكر وبحسب صحيفة السوداني الدولية أن الهلال فاز على النجم الساحلي في الجولة الثالثة بـ”دوري الأبطال” بهدف نظيف بملعب رادس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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