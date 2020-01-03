صدور سياسات جديدة لشراء وتصدير الذهب

الخليج 365 :

سمح منشور بنك السودان المركزي للشركات العاملة في انتاج الذهب بتصدير 70% من المتبقي من الإنتاج ، وذلك بعد خصم الزكاة والعوائد الجليله وأرباح الأعمال عيناً على أن يتم بيع متبقي النسبة 30% الأخرى لبنك السودان المركزي أو من يفوضه.

كما سمح المنشور لشركات مخلفات التعدين وشركات التعدين الصغيرة بتصدير 15% من المتبقي من الإنتاج بعد أن يتم تحصيل الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة عيناً من الإنتاج الكلي لتلك الشركات ،وإمكانية تصديرالذهب بواسطة أي شخص معنوي بعد استيفاء كافة إجراءات وضوابط الصادر السارية على أن يتم ذلك للجهات المصرح لها بطريقة الدفع المقدم فقط ،ومنع تصدير الذهب إلا بعد تصفيته بمصفاة السودان للذهب علي ان يتم تصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة.

وأوضح المنشور بأنه يجب على المصارف تنفيذ عمليات صادر الذهب لشركات الإمتياز والشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين والصغيره وفق ضوابط وذلك بأن يتم استرداد الحصيلة والإحتفاظ بها في حسابات خاصة بتلك الشركات داخل السودان لاستخدامها في اغراض متعدده ، وعلى شركات الأمتياز تقديم كشوفات حساب لبنك السودان المركزي (الإدارة العامة للأسواق المالية) خلال ثلاثين يوماً من نهاية كل سنة مالية يُوضح فيه المبالغ المودعة في حساباتها بالمصارف و تفاصيل الإستخدام والأرصدة المتبقية ، كما يجب أيضاً علي المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر الذهب بواسطة الشركات اعلاه إلا بموجب موافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي ، وعليها أيضاً مد بنك السودان المركزي – إدارة الذهب والإحتياطيات بالإدارة العامة للأسواق المالية براجعة شهرية لصادر الذهب الحر وفقاً للنموذج المعد لذلك وكشف شهري لحساب حصيلة صادر الذهب الحر.

والغى المنشورالمنشورات التي تتعلق بضوابط شراء وتصدير الذهب، وتعديلات ضوابط شراء وتصدير الذهب،وسياسات شراء وتصدير الذهب .