عاجل| وزير الري يدعو لإعادة النظر في التشريعات والقوانين وإدارة المياه 

أكد وزير الري والموارد المائية، بروفيسور ياسر عباس ، أن برنامج حصاد المياه الذي تبناه النظام البائد لم يستغل بالصورة الامثل، وتم استغلاله لاغراض سياسية أكثر منها خدمية. وشدد الوزير على ضرورة اعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تحدد العلاقات الراسية والافقية بين المركز والولايات في ادارة المياه والمشروعات. وقال عباس لدى مخاطبته الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري أمس (الخميس)، أن نصيب السودان من اتفاقية مياه النيل، البالغ 18.5 مليار متر مكعب فى السنة، لم تستغل منها 6 مليار سنويا . واوضح ان أبرز التحديات التي تواجه وزارته، تتمثل في كيفية بناء منشآت حصاد المياه و إدارتها بصورة مستدامة ، واعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين المركز والولايات، وإضاف أن اعادة هيكلة الوزارة في المرحلة المقبلة و جعل العمل فى الوزارة جاذبا بالذات لشباب المهندسين. وأكد الوزير ان هم الوزارة الأول ادارة المياه، وانه يعول على المجلس الاستشاري في رسم ومناقشة سياسات الوزارة وبرامجها. وكشف عن تشوهات وصفها بالكبيرة في الهياكل والمرتبات، مشددا على ضرورة مراجعتها وعلاجها بالسرعة المطلوبة. واضاف ان تلك التشوهات افرزت نقصا مريعا في المهندسين وتوزيعهم. وأشار إلى أن مشروع مثل حلفا الجديدة الزراعي ليس به مهندس جامعي ، بينما تتكدس بعض الوحدات التابعة للوزارة بالعشرات منهم بالذات في الخرطوم. وناقش الاجتماع الاستشاري توصيات الورشة القومية التي نظمتها الوزارة نهاية ديسمبر الماضي. واشتملت التوصيات على الجانب الفني والمؤسسي، والتمويل والتنسيق. وأكد خبراء ومهندسين بوزارة الري شاركوا في الورشة بانها ارست لثقافة جديدة في مناقشة المسائل الفنية. ويتكون المجلس من ٢٠ عضوا من خبراء و مهندسى الرى السابقين، اضافة الى بعض علماء المياه السودانيين من داخل و خارج السودان.

