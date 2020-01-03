شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قام نادي المريخ باعارة لاعبه الصادق شلش الى نادي الهلال الابيض وذلك لمدة عام وكان الاحمر قد ضم اللاعب بعد شطبه من كشوفات الهلال الخرطوم في التسجيلات الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المريخ يعير نجمه الصادق شلش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.