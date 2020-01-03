الهلال يسلم ثلاثة مليار كاش لبوي وبشه والدمازين

الخليج 365 : قام نادي الهلال بتسليم الثلاثي بوي وبشه والدمازين ثلاثة مليار لكل لاعب قبل التوقيع في كشوفات الفريق امس بجانب 25 الف جنيه كراتب شهري.

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