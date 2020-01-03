الخليج 365 : دخل ناديا الهلال والمريخ في منافسة كبيرة من أجل كسب توقيع لاعب هلال الأبيض وهداف المنتخب الوطني للشباب محمد عباس،ودفع المريخ بعرض لادارة هلال الأبيض حسب ما علمت (سودانا فوق) وهي استبدال لاعب محمد عباس بلاعب المريخ الصادق شلش لكن،نادي الهلال عرض ٢ من لاعبيه علي سبيل الإعارة مقابل انتقال هداف منتخب الشباب ولم يصدر من إدارة هلال الأبيض اي تفاصيل عن هذه الصفقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صراع محتدم في القمة السودانية لخطف هداف منتخب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.