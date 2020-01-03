الخليج 365 : اصبح مصطفي كرشوم مدافع الخرطوم الوطني اقوي المرشحين للانضمام لفريق الهلال خلال التسجيلات الشتوية الحالية التي انطلقت،امس في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق كما دخل زميله المهاجم محمد مصطفي ضمن خيارات الهلال ويتوقع ان يحسم الهلال أمرهم اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يضم لاعب الخرطوم الوطني الي غرفة تسجيلاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.