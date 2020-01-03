الأمل عطبرة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

الخليج 365 :

فجر نادي الأمل عطبرة مفاجأة من العيار الثقيل بإعادة حارس المنتخب الوطني أكرم الهادي سليم إلى اللعب في الدوري الممتاز مرة أخرى بعد توقيع عقد معه للعب في صفوفه لمدة عامين.

فيما كسب الأمل أيضاً توقيع لاعب الأهلي الخرطوم مطلق السراح، ابراهيم جعفر لينضم إلى صفوفه لمدة عام عام ونصف العام.

وكان أكرم الهادي سليم قد أكمل فترته مع فريق الرابطة كوستي منذ نهاية الموسم الماضي ولم ينضم إلى نادي قبل أن يفاجئ الجميع بالتوقيع إلى الأمل عطبرة.

وأعرب أكرم عن سعادته الكبيرة بالإنضمام لنادي الأمل عطبرة .