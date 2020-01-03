قناة الأهلي تتجاهل الهلال وترشح الليتوال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصف احمد عبد الجواد الناقد الرياضي فوز الهلال على النجم الساحلي برادس في الجولة الثالثة لمجموعات دوري الأبطال بحمى البدايات، لافتا لأفضلية الليتوال طوال زمن المباراة التي جمعت الفريقين، وقال عبد الجواد في حديثه لبرنامج كلام في الميديا بفضائية النادي الأهلي إن النجم الساحلي أفضل من الهلال ورشحه لمرافقة الأهلي للمرحلة المقبلة وذهب عبد الجواد أبعد من ذلك وأكد أن الأهلي والنجم لا محالة سيحققان الفوز على الهلال بأ مدرمان ومضى بالقول أن بلاتنيوم حصالة المجموعة ولن يحصد أي نقطة، وتابع النجم أوفر خبرة وأفضل عناصر من ممثل السودان ولن يهدر فرصته مرة أخرى ولن يصعب مهمته وسيعود إلى تونس بالنقاط كاملة من أم درمان بمثلما سيفعل الأهلي.

واعتبر عبد الجواد أن المجموعة ضعيفة قياسا بمجموعة الترجي او الوداد ومجموعة مازيمبي والزمالك.

ورشح الناقد المصري الأهلي، الترجي، الزمالك ومازيمبي للظهور في المربع الذهبي.