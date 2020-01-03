إرتفاع طفيف للدولار في ختام معاملات الأسبوع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أظهرت جولة لـ (الانتباهة أون لاين) في سوق العملات الأجنبية عن ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.

وتم تداول الدولار في ختام معاملات السوق وصباح الجمعة بـ (٨٧) جنيهاً وهو ارتفاع طفيف مقارنة بسعر (٨٦.٥٠٠) ليوم الاربعاء، بينما حقق سعر البيع (٨٨) جنيهاً. وتم تداول الريال السعودي بـ (٢٢.٨٠٠) جنيهاً للشراء و(٢٣) جنيهاً للبيع، والدرهم الإماراتي بسعر (٢٣) ) جنيهاً للشراء و(٢٣.٢٠٠) جنيهاً للبيع، واليورو (٩٥) جنيهاً للشراء مقابل (٩٧) جنيهاً للبيع.

فى الأثناء أفاد متعامل – رفض الكشف عن إسمه – بأن الحملات الأخيرة ضد تجار العملة قائمة في الأساس على الظواهر السالبة، في إطار الاحتياطات الأمنية لاحتفالات البلاد بعيد الاستقلال، والمسيرات التي انتظمت منطقة السوق العربي، واستدل على ذلك بأن البلاغات التي تم فتحها ضد من ألقي القبض عليهم، كانت وفقاً للإخلال بالأمن والسلامة والظواهر السالبة – حسب وصفه – مؤكداً أن الحملات الأمنية في السوق، خلال الفترات الماضية كانت تستهدف دائماً صغار التجار وتابع: (لأنو الكبار كانوا محصنين من قبل الحكومة، وهم عارفنهم).