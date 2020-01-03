الثنائي مستاء من إدارة الهلال

التاريخ: 03-يناير-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة علمت مصادر الأسباب الرئيسية لغياب ثنائي الهلال محمد موسى الضي ومحمد دراج عن تدريب الفريق أمس، وأفادت المصادر تذمر النجمان من تجاهل إدارة النادي لما يتعلق باستحقاقاتهما المالية القديمة بطرف الإدارة، وبحسب صحيفة السوداني الدولية ظلت إدارة النادي تطلق الوعود من حين لآخر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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