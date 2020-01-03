طاقم تحكيم جزائري لمباراة الهلال والنجم

التاريخ: 03-يناير-2020 فى : رياضة 3 مشاهدة اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة الهلال والنجم الساحلي المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 11 يناير من الشهر الجاري بقيادة الحكم مصطفى غوربال ومساعديه عبد الحق وموكراني، وليث حكماً راباعأً. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني الدولية، يراقبها من جيبوتي يوسف غودي، ومنسقها العام المغربي عبد الله العثماني، ومنسقها الأمني من بروندي الكسندر ميانق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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