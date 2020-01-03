النجم الساحلي بطائرة حربية إلى السودان 

التاريخ: 03-يناير-2020 فى : رياضة 4 مشاهدة كشفت تقارير صحفية تونسية أن بعثة النجم الساحلي ستسافر إلى السودان على متن طائرة عسكرية لخوض مباراة الجولة الرابعة أمام الهلال السوداني ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. Advertisements ويلتقي النجم الساحلي مع الهلال السوداني في المباراة يوم 11 يناير وتعتبر حاسمة ومهمة جداً ستحدد المترشح لربع نهائي رابطة الأبطال الأفريقية. يذكر أن النجم الساحلي وبحسب صحيفة السوداني الدولية، خسر من الهلال بهدف نظيف بملعب رادس ضمن الجولة الثالثة بدوري الأبطال. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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