الشرطة تداهم أوكار ببحري وتضبط كميات كبيرة من الخمور

التاريخ: 03-يناير-2020 فى : حوادث 105 مشاهدة أفلحت شرطة أمن المجتمع دائرة بحري في وضع يدها على ضبطية كبيرة من الخمور البلدية تتمثل في (500) قدراً وبراميل مليئة بالبلح المخمر وذلك بمنطقة (المرسى) ببحري. Advertisements وتشير الوقائع بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن الشرطة خرجت في حملة تمشيطية لمكافحة الظواهر السالبة بالمنطقة استهدفت أوكار الخمور البلدية بمحلية بحري وأن منطقة “المرسى” أكبر منطقة لتصنيع وترويج الخمور بمحلية بحري، وتم القبض على المتهمين ودونت في مواجهتهم بلاغات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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