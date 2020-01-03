تأجيل محاكمة نظامي متهم بقتل شاب أثناء تنفيذ أمر قبض

أجلت محكمة جنايات الحاج يوسف جلسة الأمس المحددة لسماع أفادات المتحري في قضية نظامي يواجه الاتهام بقتل شاب أثناء تنفيذه لأمر قبض، وحددت المحكمة جلسة أخرى لأخذ أقوال المتحري.

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وتشير الوقائع بحسب صحيفة السوداني الدولية ووفقاً لما أوردها والد القتيل إلى أن المجني عليه كان موجوداً بالمنزل وأثناء ذلك سمع أصواتاً آتية من الخارج من قبل سكان الحي، وبعدها علم بأن ابنه أصيب بطلق ناري وأسعف للمستشفى ومن ثم فارق الحياة وتوجه إلى المشرحة، ومنها إلى قسم (5) بالحاج يوسف ودون بلاغ بالحادثة، وأشار والد المجني عليه بأنه لا يعلم سبب المشكلة أو ان ابنه القتيل كان مطلوباً في بلاغ آخر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)