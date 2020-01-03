مصرع وإصابة (27)  شخصاً في حادث مروري ببورتسودان

التاريخ: 03-يناير-2020 فى : حوادث 4 مشاهدة لقى (15) شخص مصرعهم وأصيب (12) آخرين بجروح متفاوتة بينهم امرأة بترت يديها وذلك إثر حادث مروري وقع بطريق بورتسودان نتيجة اصطدام حافلة ركاب وشاحنة. Advertisements وتم إخطار شرطة المرور التي خفت لمكان الحادث ونقل المصابين لإسعافهم بمستشفى بورتسودان، فيما أحيلت الجثامين إلى المشرحة لاستخراج تقارير التشريح وسلمت لذويهم. وبحسب صحيفة السوداني الدولية، فإن الحادث وقع عندما كانت شاحنة تسير من بورتسودان إلى منطقة أوشيك وحاولت تفادي عربة صغيرة إلا أنها اصطدمت بحافلة ركاب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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