الشرطة تنفي شائعة “رفضها حماية المواطنين” بمستشفى أمبدة

التاريخ: 03-يناير-2020
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أكد مدير إدارة الإعلام بالشرطة اللواء دكتور حسن حامد أحمد عبد الرحيم بأنه لا صحة للحديث عن أن الشرطة ترفض حماية المواطنين بحدة المدنية كما أشيع في حادثة مستشفى أمبدة وأن القوة التي كانت فيها تأمين ذاتي وليست أفراد شرطة في الأثناء بمجرد علم الشرطة أرسلت قوة كاملة بعربة.
من جهة أخرى أكد اللواء حسن بحسب صحيفة السوداني الدولية، بأن الشرطة جهاز قومي من ضمن أجهزة انفاذ القانون حيث ينفذ التعليمات من السلطة السيادية والتنفيذية وفقاً للقانون والولاء عنده للوطن وهمه حفظ أمن الوطن والمواطن ويسهر لخدمته وراحته وتحقيق شعار الثورة “حرية، سلام وعدالة”. وقال لا صحة لاضراب الشرطة فقط غيابات عادية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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