(60) جسم نسوي يسلمون مذكرة لمجلس الوزراء

سلم (60) جسم نسوي أمس (الخميس) عبر موكب نسوي انطلق من حديقة الشهداء لمكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مذكرة طالبوا من خلالها رئيس الوزراء بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

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ودعت المذكرة مجلس الوزراء لتوقيع على الاتفاقية وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والعمل على تنفيذها من أجل الانتصار لثورة ديسمبر المجيدة، والتي كان للنساء فيها دور بارز وفعال شهده العالم أجمع.

وأشارت المذكرة إلى إيمان نساء السودان بأن الإطار القانوني الدولي يتيح للسودان مساحة وافرة للمواءمة ما بين تقاليدنا وعادتنا (السمحة). وقالت إن النساء يحدوهن الأمل في البدء في إحداث تغيير جذري يؤسس لاحترام المرأة السودانية في الدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)