المنظمة العالمية: تعلن خلو السودان من الأوبئة

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان مكتب الأوبئة الدولي عن خلو الثروة الحيوانية بالسودان من الأمراض الوبائية ونقل وزير الثروة الحيوانية د. علم الدين عبد الله لتجار ومنتجي الماشية واللحوم بسوق المويلح خلال لقائه بهم بحسب صحيفة السوداني الدولية أمس (الخميس)، تأكيدات المنظمة العالمية.

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وبحث الوزير مع الوفد الذي يرأسه حسين عثمان الصعوبات التي تواجههم والمتمثلة في نقل سوق المويلح إلى موقعه الجديد، بجانب تطوير الإنتاج الحيواني وتوفير المخزون الاستراتيجي بغرب أم درمان إضافة لتمليك منتجي الماشية بسوق المويلح مزارع نموذجية بالطرق الحديثة من أجل الصادر وقومية الثروة الحيوانية وعمل نقاط مراقبة للحافظ على صحة القطيع.

وأكد الوفد خلو الماشية السودانية من الأمراض وعبروا عن فرحتهم بإعلان السودان خالي من الأمراض الوبائية وأكدوا أنها ستفتح الباب واسعاً لمزيد من الاستثمارات مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)