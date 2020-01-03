السياحة توجه الوكالات بتجويد الخدمات والالتزام بضوابط المملكة

التاريخ: 03-يناير-2020 فى : أخبار 12 مشاهدة حذر مدير إدارة السياحة بالخرطوم علاء الدين الخواض الوكالات من الشكاوي التي تحدث سنوياً بسبب نقص الخدمات داعياً لأهمية تجويدها وتقليل السلبيات ووجه الوكالات الالتزام بضوابط المملكة وطالب بالالتزام بشعار عمرة أسهل. Advertisements وفي السياق أعلن نائب رئيس مجموعة أرض التوحيد خوجلي الفاتح بحسب صحيفة السوداني الدولية، إطلاق تطبيق عمرة أسهل عبر تطبيق قوقل خاص بالمواطنين ونبه إلى أن هنالك ثلاث مستويات للعمرة وأشار جاهزية الخطة التشغيلية مؤكداً ضرورة إزالة السلبيات والعقبات التي تواجه المعتمرين، وأضاف عبر هذا التطبيق نواجه تحدي كبير من باب المسؤولية المجتمعية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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