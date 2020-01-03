جموع غفيرة تسلم مذكرة للحكومة تطالب بإحلال السلام في دارفور

وسط دموع الكثيرين وبجموع غفيرة، وتحت هتاف “دارفور بتنزف دم.. وينو السلام وينو” سلم أبناء دارفور أمس (الخميس)، مذكرة إلى مكتب رئيس الوزراء القومي ووكيل وزارة العدل، طالبوا خلالها بإقالة اللجنة الأمنية بولاية غرب دارفور، والتعجيل بإيقاف النزيف بمدينة “الجنينة” وإحلال السلام بالإقليم كافة، بعد تقديم الجناة إلى محاكمات عادلة.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تحرك الموكب عند منتصف النهار من قبالة صينية القندول بوسط العاصمة الخرطوم متجهاً صوب وزارة مجلس الوزراء ومن ثم وزارة العدل، حيث وحد الثوار هتافاتهم بشأن دارفور، فيما بين “يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور” و”الجنينة منطقة حرة الجنجويد تطلع بره”، كانت الوقفة السلمية التي استغرقت (7) ساعات منددة بما يجري الآن لإنسان غرب دارفور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)