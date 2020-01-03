عاجل| الجيش السوداني يكشف تفاصيل جديدة عن ضحايا الطائرة الحربية

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية

كتب اخبار الخليج 365

كشفت القوات المسلحة السودانية، عن تفاصيل جديدة بشأن سقوط الطائره انتنوف (12)العسكريه امس (الخميس) ومصرع جميع ركابها من العسكريين والمدنيين والبالغ عددهم ١٧ بينهم طفلين. وقالت في بيان ان الطائرة سقطت بعد خمس دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة مما ادى الى تحطمها. وأوردت في بيان اسماء الشهداء نتيجة الحادث، طاقم وفنيي الطائره من العسكريين وهم: ١/عميد طيار ركن عمر محمد عبداله حسن. ٢/رائد ملاح جوي فتح الرحمن سعد علي. ٣/نقيب طيار يوسف إبراهيم عبدالعزيز. ٥/ملازم أول فني جوي الصادق سعيد سعد سعيد. ٦/مساعد فني/فتح الرحمن الشيخ إدريس البشير. ٧/رقيب اول فني إبراهيم يونس جار النبي محمد. ٨/جندي ابازر إباهيم عبدالله. اما ركاب الطائرة من المدنيين هم: ٩/مستشار قانوني مجدي أحمد عبدالعال. ١٠/مستشار قانوني محمد مختار. ١١/مستشار قانوني محمد عبيد حسن عايش. ١٢/المواطن محمد إسماعيل حمزة. ١٣/المواطن محمد عبدالله يونس. ١٤/المواطنة هاله هاشم. ١٥/ المواطنة حليمة أبكر.



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