عاجل| حمدوك ينعى شهداء الواجب في حادثة سقوط الطائرة العسكرية

الجمعة 3 يناير 2020 كتب اخبار الخليج 365 نعى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك شهداء الواجب الذين سقطوا ضحية حادث سقوط الطائرة العسكرية.

وقال أن بلادنا فقدت نخبة عزيزة من أبنائها من ضباط وجنود القوات المسلحة والمؤسسة العدلية وبعض المواطنين (نسأل الله أن يتقبلهم شهداء وينزل على أهلهم وأسرهم آيات الصبر والسلوان). ودعا الله أن يجنب البلاد الكوارث والفتن ويحفظ أبناءالوطن.

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